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Передача посылок через поезда дальнего следования теперь легальна?
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Передача посылок через поезда дальнего следования теперь легальна? 

АиФ Волгоград 53 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В скором времени заработает система «От вокзала к вокзалу».
Жители города-героя смогут пересылать малогабаритный груз по системе «От вокзала к вокзалу» к лету 2018 года.
«Услуга «От вокзала к вокзалу» одновременно заработает на 111 крупнейших вокзалах страны, включая вокзал станции «Волгоград-1», — рассказали в Приволжской железной дороге. — Вес посылки не должен превышать 30 кг, габариты в сумме трех измерений — не более 180 см. Стоимость отправки малого груза будет рассчитываться, исходя из веса посылки и конкретного вокзала назначения. Информация о местонахождении пунктов приёма-выдачи грузобагажа будет размещена на специальных указателях».
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