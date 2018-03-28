Передача посылок через поезда дальнего следования теперь легальна?

В скором времени заработает система «От вокзала к вокзалу».

Жители города-героя смогут пересылать малогабаритный груз по системе «От вокзала к вокзалу» к лету 2018 года.

«Услуга «От вокзала к вокзалу» одновременно заработает на 111 крупнейших вокзалах страны, включая вокзал станции «Волгоград-1», — рассказали в Приволжской железной дороге. — Вес посылки не должен превышать 30 кг, габариты в сумме трех измерений — не более 180 см. Стоимость отправки малого груза будет рассчитываться, исходя из веса посылки и конкретного вокзала назначения. Информация о местонахождении пунктов приёма-выдачи грузобагажа будет размещена на специальных указателях».