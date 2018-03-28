Ясеневцы примут участие в соревнованиях по дартсу

Соревнования пройдут в ЮЗАО в апреле. Об этом рассказывается на странице «Атланта» в социальной сети «ВКонтакте».

На прошлой неделе в центре спорт и досуга «Атлант» прошел районный этап Окружных соревнований по метанию дротиков в мишень — дартсу. В спартакиаде «Спорт для всех» приняли участие жители Ясенево. По результатам на окружные соревнования было отобрано 6 человек.

Справка: дартс — Дартс (англ. darts — дротики) — ряд связанных игр, в которых игроки метают дротики в круглую мишень, повешенную на стену.