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Ясеневцы примут участие в соревнованиях по дартсу
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Ясеневцы примут участие в соревнованиях по дартсу 

Управа района Ясенево 43 минуты назад
Фото: Управа района Ясенево
Соревнования пройдут в ЮЗАО в апреле. Об этом рассказывается на странице «Атланта» в социальной сети «ВКонтакте».
На прошлой неделе в центре спорт и досуга «Атлант» прошел районный этап Окружных соревнований по метанию дротиков в мишень — дартсу. В спартакиаде «Спорт для всех» приняли участие жители Ясенево. По результатам на окружные соревнования было отобрано 6 человек.
Справка: дартс — Дартс (англ. darts — дротики) — ряд связанных игр, в которых игроки метают дротики в круглую мишень, повешенную на стену.
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