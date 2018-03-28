Анатолий Воробьев: Изменения УЕФА отменяют своеобразное крепостное право 

«Оно, прежде всего, гуманное. Футбол — достаточно затратоемкий вид спорта, 120 минут, действительно, тяжело отыграть. Повысится зрелищность, зрители не будут смотреть, как футболисты еле волочат ноги. Поэтому решение надо приветствовать, как и многие другие инновации УЕФА, в частности видео-просмотры. Как возможность сделать четвертую замену скажется на игре? Повысится интенсивность. Часто в дополнительное время игроки ожидают пенальти, а здесь все-таки появятся свежие, дополнительные ресурсы, которые повысят зрелищность. Решение насчет дозаявки игроков? Это правильное решение, поскольку сейчас жизнь достаточно динамичная, и проходит много трансферов, и было бы неправильно такое своеобразное крепостное право устанавливать. Если футболист играл за какой-то клуб, он достаточно долго остается к этому клубу привязан.
Возможность оперативно заявлять игроков идет на пользу не только клубам, но и болельщикам. В целом, это решение укладывается в политику УЕФА, которая направлена в том числе на создание наиболее оптимальных условий для участия в турнире», — цитирует Воробьева «Спорт День за Днем».