Сергей Кирьяков: Не стал бы утверждать что со сборной России все совсем плохо. Есть эпизоды что внушают оптимизм

«Был момент, когда во втором тайме мы перехватили инициативу, и могли зацепить ничью. Но, тут сказалось индивидуальное мастерство игроков сборной Франции. Особенно Мбаппе, который практически в одиночку смог решить судьбу матча. Что тут говорить? По крайней мере для нас как для специалистов тут все ясно: разница в классе между командами достаточно велика.