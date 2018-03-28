Сергей Кирьяков: Не стал бы утверждать что со сборной России все совсем плохо. Есть эпизоды что внушают оптимизм 

«Был момент, когда во втором тайме мы перехватили инициативу, и могли зацепить ничью. Но, тут сказалось индивидуальное мастерство игроков сборной Франции. Особенно Мбаппе, который практически в одиночку смог решить судьбу матча. Что тут говорить? По крайней мере для нас как для специалистов тут все ясно: разница в классе между командами достаточно велика.
Но все-же был отрезок, когда если бы нам повезло, и мы действовали немного более решительно, в том числе и при стандартных ситуациях — могли бы сотворить небольшое чудо», — приводит слова Кирьякова Rusfootball.Info.