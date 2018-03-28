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Сергей Хусаинов: К сожалению, нынешнее поколение находится на дне состояния нашего футбола
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Сергей Хусаинов: К сожалению, нынешнее поколение находится на дне состояния нашего футбола 

Советский спорт 39 минут назад
«К сожалению, нынешнее поколение находится на дне состояния нашего национального футбола. Был большой приток легионеров в клубы. А сами клубы преследуют в первую очередь свои собственные интересы, а не национальных сборных — это естественно, и такова ситуация во всех странах.
У нас это привело к тому, что на ведущих позициях в командах играли легионеры, а наши молодые ребята не имели возможности получать хорошую игровую практику. Они не получали большого игрового опыта. А эти факторы необходимы для того, чтобы в дальнейшем на важных игровых позициях они в команде могли бы стать лидерами.
И мы пришли к тому, что у нас есть отдельные, я бы сказал — индивидуальные — игроки, которые по стечению обстоятельств играли в несколько других по структуре клубах. Они пользовались поддержкой клуба и тренерского состава, а потому имели хорошую игровую практику. Пример? Фёдор Смолов в „Краснодаре“, или же Антон Миранчук в „Локомотиве“. Они играют, а посему и могут как-то показать, проявить себя в национальной сборной.
А остальные, не имея хорошего опыта, и взаимодействия с другими хорошими футболистами… При всём уважении — яркий пример это Гранат. Отсутствие его всякого участия в возможности оказать сопротивление Мбаппе… это нонсенс. Никогда у нас не было так, чтобы в сборной не было хороших защитников.
По большому счету, конечно, перед нами картина Репина „не ждали“, — приводит слова Хусаинова Risfootball.Info.
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