Евгений Бушманов: «Сказал игрокам, что им нужно буквально выгрызать свои места в клубах» 

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов после победы над Гибралтаром (5:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2019 отметил, что в игре его подопечных были моменты, которые не очень ему понравились. По словам тренера, прибавлять нужно как команде в целом, так и каждому футболисту в отдельности.
— В целом, мы выполнили задачу, которые ставили перед этой игрой. Мы хотели выиграть и забить как можно больше голов, — приводит пресс-служба РФС слова Бушманова. — В итоге, у нас получилось пять раз поразить ворота соперника. Довольны, что набрали три очка. При этом были и моменты, которые не очень понравились, всегда есть, к чему стремиться. Понятно, что нам нужно прибавлять как команде в целом, так и каждому футболисту в отдельности. Ребята могут прогрессировать за счет игры в клубах, где они проводят основную часть времени. Мы же собираемся вместе 4-5 раз в год на небольшие сроки. Сегодня я сказал ребятам, что им нужно буквально выгрызать свои места в клубах, доказывать свою состоятельность тренерам, показывать, что они готовы приносить пользу. Надеюсь, мы сможем прибавить в этом плане. — Можно ли провести аналогии с предыдущим матчем с Гибралтаром в Туле (3:0), когда нашей команде также удалось открыть счет под занавес первого тайма? — Да, определенные аналогии есть. Но, думаю, что нынешняя игра была более качественной с нашей стороны. Мы внесли четыре изменения в стартовый состав команды, по сравнению с игрой против Македонии, исходя в том числе из тактических соображений. Матч проходил на искусственном суховатом газоне, что несколько тормозило игру. После того, как спустился вечер, и влага осела на поле, оно стало более быстрым. Кроме того, и ребята ближе к середине первого тайма адаптировались к покрытию, расстановке, друг другу. Начали получаться комбинации, удачные взаимодействия. Считаю, что наши голы в концовке первого тайма вытекали из логики игры. — Сегодня в молодежной сборной России в рамках официального матча дебютировали сразу трое игроков — Владислав Пантелеев, Константин Кучаев и Роман Тугарев. Последний успел отличиться забитым мячом. Это все — позитивные моменты? — Конечно. Помимо того, что мы боремся за выход в финальную часть чемпионата Европы-2019 и нам нужно набирать очки, мы стараемся отсматривать перспективных кандидатов в команду, подтягивать в сборную новых футболистов, вписывать их в нашу игру. Сегодня все трое хорошо проявили себя, достаточно уверенно действовали на поле, чему я очень рад. — Как оцениваете текущее турнирное положение молодежной сборной России в отборочном цикле чемпионате Европы? — В играх с Македонией и Гибралтаром нам важно было набрать максимум очков, чтобы подойти к решающим осенним поединкам квалификации с определенным багажом. Дальше все будет зависеть от результатов личных встреч между нашей командой, Сербией и Австрией. Российская сборная занимает второе место в седьмой отборочной группе с 16 очками после семи встреч. Лидирует Сербия, у которой 18 баллов и на одну проведенную игру меньше.