Ученица гимназии имени Н. М. Карамзина стала призером городского конкурса читающих детей

Агата М. заняла почетное II место на финальном этапе городского конкурса «Самый талантливый читатель».

Финальный этап престижного конкурса состоялся на прошлой неделе. В нем приняли участие более 10000 детей. Мальчишки и девчонки из 1-2 классов активно включились в состязание еще в начале учебного года. Каждый хотел победить. Поздравляем ученицу гимназии Агату М. со значимой победой в городском конкурсе «Самый талантливый читатель».

Справка: городской методический центр Департамента образования города Москвы с октября 2016 года проводит конкурс «Самый талантливый читатель». Первый его тур проводится школьным библиотекарем в образовательной организации. На этом этапе присуждается звание «Самый талантливый читатель школы». Далее — межрайонный тур, который определит самого талантливого читателя, а затем победители принимают участие в городском туре.

Каждый тур начинается с представления конкурсантами своих любимых книг. Рассказы сопровождаются видеорядом и экспонатами, созданными руками участников конкурса. Затем проходят конкурсные задания, это видеовикторины, квесты, игры, в которых участники продемонстрируют знание творчества российских и зарубежных писателей.