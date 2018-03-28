Ученица гимназии имени Н. М. Карамзина заняла второе место на городском конкурсе «Самый талантливый читатель»

Финальный этап престижного конкурса состоялся на прошлой неделе.

Мальчишки и девчонки из 1-2 классов активно включились в состязание. Каждый хотел победить. Поздравляем ученицу гимназии Агату М. со значимой победой в городском конкурсе «Самый талантливый читатель».

Справка: городской методический центр Департамента образования города Москвы с октября 2016 года проводит конкурс «Самый талантливый читатель». Первый его тур проводится школьным библиотекарем в образовательной организации. На этом этапе присуждается звание «Самый талантливый читатель школы». Далее — межрайонный тур, который определит самого талантливого читателя, а затем победители принимают участие в городском туре.

Каждый тур начинается с представления конкурсантами своих любимых книг. Рассказы сопровождаются видеорядом и экспонатами, созданными руками участников конкурса. Затем проходят конкурсные задания, это видеовикторины, квесты, игры, в которых участники продемонстрируют знание творчества российских и зарубежных писателей.