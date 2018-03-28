Помидоры от FIFA нашли таможенники в Югре

В Сургуте Ханты-Мансийскими таможенниками проводились мероприятия по выявлению фактов реализации санкционных товаров. Работа проходила совместно с представителями Россельхознадзора , полиции и транспортной прокуратуры. В рамках этого мероприятия было выявлено необычное использование товарных знаков, принадлежащих Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA).

Помидоры сорта «черри», импортируемые из Египта, были упакованы в коробки из картона с символикой кубка Чемпионата мира по футболу и надписями «RUSSIA 2018», «FIFA WORLD CUP 2018».

Также во время других рейдов, которые проходили совместно с сотрудниками полиции городов Сургута и Нижневартовска, должностными лицами Сургутского и Нижневартовского таможенных постов Ханты-Мансийской таможни были выявлены более ста случаев незаконного использования товарных знаков на одежде, сумках, рюкзаках, шапках, туалетной воде и даже домашних тапочках.

На товарах были изображены различные товарные знаки, права на которые принадлежат FIFA: «RUSSIA2018», «WORLD CUP 2018», кубок Чемпионата мира по футболу. Разрешения на их использование у предпринимателей отсутствовало.

Сейчас по выявленным нарушениям ведутся проверки, на основе результатов которых предпринимателей привлекут к ответственности за незаконное использование символики на своих товарах, сообщает Ханты-Мансийская таможня.