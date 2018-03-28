Ещё
Как проверить 200 и 2000 рублей на подлинность?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как проверить 200 и 2000 рублей на подлинность? 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Современные технологии теперь используются абсолютно везде. Проверить подлинность денежных купюр номиналом в 200 или 2000 рублей можно в домашних условиях при помощи гаджета.
Для того, чтобы в домашних условиях осуществить проверку, можно воспользоваться официальным приложением. Приложение называется «Банкноты 2017».
Как пользоваться:
Берем в руки смартфон и запускаем программу; Нажимаем Определите банкноту 2017; Наводим камеру на купюру и ждем появления анимации, затем нажимаем «проверить» После открывшейся камеры необходимо совместить рамку с краями купюры; Если купюра подлинная, то появляется зеленая галочка на весь экран, а элементы на рисунке банкнота оживут в увлекательной анимации.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В НСО все ледовые переправы официально закрыли сегодня В Новосибирске прошла акция памяти жертв трагедии в Кемерово Часы обратного отсчета до ЧМ по футболу запустят в центре в Новосибирске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России не учится на ошибках51
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Панарин повторил достижение Овечкина и Малкина
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение