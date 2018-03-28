Как проверить 200 и 2000 рублей на подлинность?

Современные технологии теперь используются абсолютно везде. Проверить подлинность денежных купюр номиналом в 200 или 2000 рублей можно в домашних условиях при помощи гаджета.

Для того, чтобы в домашних условиях осуществить проверку, можно воспользоваться официальным приложением. Приложение называется «Банкноты 2017».

Как пользоваться:

Берем в руки смартфон и запускаем программу; Нажимаем Определите банкноту 2017; Наводим камеру на купюру и ждем появления анимации, затем нажимаем «проверить» После открывшейся камеры необходимо совместить рамку с краями купюры; Если купюра подлинная, то появляется зеленая галочка на весь экран, а элементы на рисунке банкнота оживут в увлекательной анимации.