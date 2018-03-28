Все донские тренировочные площадки для ЧМ-2018 будут готовы к середине апреля

В Ростове, Таганроге и Азове заканчивают ремонт стадионов, которые станут тренировочными площадками перед матчами ЧМ-2018. Все работы будут закончены к середине апреля. Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

— Во время ЧМ будут задействованы стадион «Олимп-2», где сейчас идет текущий ремонт, на стадионе «Локомотив» работы подходят к концу, стадион СКА планируется до середины апреля также ввести в эксплуатацию, — цитирует ТАСС слова министра.

Первая тренировочная площадка для ЧМ-2018 уже сдана в Таганроге. Завершаются работы на стадионе «Труд» в Ростове и стадионе имени Лакомова в Азове. Однако здесь команды-участницы тренироваться перед матчами не будут. После мундиаля на обновленных и отремонтированных футбольных полях смогут заниматься дети.