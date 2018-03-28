НХЛ. Победные голы Тарасенко и Радулова, камбек «Коламбуса» в Эдмонтоне

«Нью-Джерси» — «Каролина» 4:3 «Нью-Джерси Дэвилз» на домашнем льду переиграл « Каролину Харрикейнз » со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1).

За гостей отличились Филлип ди Джузеппе, Уоррен Фогеле и Ноа Хэнифин

В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Джерси» занимает восьмое место (88 очков), а «Каролина» — десятое (79 очков).

«Детройт» — «Питтсбург» 5:2 «Детройт Ред Уингз» у себя дома победил «Питтсбург Пингвинз» со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

«Детройт» занимает 13-е место в Восточной конференции (67 очков), а «Питтсбург» — пятое (92 очка).

«Оттава» — «Айлендерс» 3:4 «Оттава Сенаторз» на своей площадке уступила «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 (2:1, 0:2, 1:1).

Победу «островитянам» принесли голы Андерса Ли , Антони Бовилье, Брока Нельсона и Эндрю Лэдда.

В турнирной таблице Восточной конференции «Оттава» занимает 15-е место (63 очка), а «Айлендерс» — 12-е (74 очка).

«Виннипег» — «Бостон» 5:4 Б «Виннипег Джетс» на своей площадке в серии буллитов одолел «Бостон Брюинз» — 5:4 Б (1:1, 2:0, 1:3, 0:0, 1:0).

Одним из главных героев матча стал форвард «Джетс» Брэндон Танев , забросивший по шайбе в каждом из периодов и оформивший хет-трик. Также гол в основное время на свой счет записал Джо Морроу . Победный буллит реализовал второй снайпер лиги Патрик Лайне

«Виннипег» занимает второе место в Западной конференции (104 очка). «Бостон» — второй на Востоке (105 очков).

«Нэшвилл» — «Миннесота» 2:1 Б Лидер лиги «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду в серии буллитов обыграл «Миннесоту Уайлд» 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).

«Нэшвилл» продолжает лидировать в Западной конференции (109 очков), «Миннесота» идет пятой (94 очка).

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» 3:2 ОТ «Сент-Луис Блюз» у себя дома одолел «Сан-Хосе Шаркс» счетом 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Главным героем матча стал нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко , сравнявший счет в основное время и забросивший победную шайбу в овертайме.

Всего в активе россиянина после этой встречи стало 63 (31+32) очка. Он четвертый сезон подряд забил больше 30 голов и набрал больше 60 очков.

Еще одну шайбу за хозяев забросил Оскар Сундквист

У «акул» голы себе в актив записали Эвандер Кейн и Джо Павелски.

В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис» занимает шестое место (91 очко), а «Сан-Хосе» — четвертое (98 очков).

«Даллас» — «Филадельфия» 3:2 ОТ «Даллас Старз» на домашнем льду выиграл у «Филадельфии Флайерз» со счетом 3:2 ОТ (1:1,1:1,0:0, 1:0).

Главным героем матча стал форвард «Далласа» Александр Радулов , забросивший победную шайбу в овертайме и набравший в итоге 2 (1+1) очка. Всего в активе россиянина стало 67 (27+40) очков в 77 матчах.

В основное время за «звезд» шайбы забросили Радек Факса и Бретт Ритчи

«Даллас» занимает десятое место в Западной конференции (86 очков). «Филадельфия» идет седьмой на Востоке (90 очков).

«Эдмонтон» — «Коламбус» 3:7 «Эдмонтон Ойлерз» в домашнем матче принимал «Коламбус Блю Джекетс» и потерпел крупное поражение со счетом 3:7 (3:3, 0:3, 0:1).

Хозяевам быстро удалось повести 3:0 благодаря голам Райана Ньюджента-Хопкинса, Коннора Макдэвида и Дрейка Каджулы. Кроме того, Макдэвид сделал две результативные передачи. Всего в его активе стало 102 (40+62) очка и 6 баллов преимущества перед ближайшим преследователем, которым является россиянин Никита Кучеров

В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает 12-е место (74 очка). «Коламбус» идет шестым на Востоке (91 очко).

«Ванкувер» — «Анахайм» 4:1 «Ванкувер Кэнакс» при поддержке родных трибун обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

Гости ответили единственным точным броском в исполнении Эндрю Кольяно

В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» занимает 14-е место (65 очков), а «Анахайм» — седьмое (91 очко).