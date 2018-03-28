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Столкновение новых привело к звездному фейерверку
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Столкновение новых привело к звездному фейерверку 

Techdiver 1 час назад
Фото: Techdiver
Бытует мнение, что грандиозные астрономические взрывы — это всегда сверхновые, знаменующие смерть звезды. На самом деле новая — то есть термоядерный взрыв на поверхности небольшой плотной звезды, белого карлика, ведущий к рождению новой звезды — тоже имеет место и при определенных обстоятельствах тоже может приводить ко впечатляющим вспышкам.
Международной коллаборацией астрономов ALMA с помощью VLT — Очень Большого Телескопа, расположенного в Чили, — был зафиксирован целый звездный фейерверк в туманности Ориона. Его причиной стало столкновение новорожденных звезд. Это событие произошло 500 лет назад. В один момент было выделено столько энергии, сколько Солнце отдаст за 10 млн лет.
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