88-летняя петербурженка потеряла полмиллиона рублей из-за мошенников

В Калининском районе Петербурга полиция разыскивает мошенника, который обманом лишил 88-летнюю пенсионерку 500 тысяч рублей, сообщает «Фонтанка»

Мужчина позвонил в квартиру петербурженки, которая находится на проспекте Металлистов.

Он заявил хозяйке, что приехал обменять старые денежные купюры на новые.

Не смотря на то, что это известная уловка, старушка поверила и вынесла преступнику все свои сбережения — 500 тысяч рублей.

Через час пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Но описать преступника не смогла, ссылаясь на свое плохое зрение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.