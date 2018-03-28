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88-летняя петербурженка потеряла полмиллиона рублей из-за мошенников
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88-летняя петербурженка потеряла полмиллиона рублей из-за мошенников 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Калининском районе Петербурга полиция разыскивает мошенника, который обманом лишил 88-летнюю пенсионерку 500 тысяч рублей, сообщает «Фонтанка».
Мужчина позвонил в квартиру петербурженки, которая находится на проспекте Металлистов.
Он заявил хозяйке, что приехал обменять старые денежные купюры на новые.
Не смотря на то, что это известная уловка, старушка поверила и вынесла преступнику все свои сбережения — 500 тысяч рублей.
Через час пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Но описать преступника не смогла, ссылаясь на свое плохое зрение.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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