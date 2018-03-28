Косачев назвал бессодержательным доклад Британии по делу Скрипаля

«Я попытался вникнуть в содержание этой презентации, но достаточно быстро понял, что это бессмысленная затея, потому что его там в принципе нет. В презентации отсутствует главное звено — хоть малейшее доказательство причастности России к этому преступлению», — цитирует сенатора RТ.

По его словам, все в этой презентации основано на предположениях. «Это не более чем сочинение на заданную тему, где сначала идет хронология, потом абсолютно беззастенчиво проскакивает ключевой пункт, на чем основаны обвинения в адрес России, потом идет обоснование того, что эти обвинения подтверждаются многими другими аналогичными случаями, которые тоже притянуты за уши и высосаны из пальца», — подчеркнул Косачев.

Великобритания, отметил парламентарий, настаивает на том, чтобы Россия призналась в причастности или доказала свою невиновность. «Это либо подход тоталитарного строя, либо радикальное нарушение принципов презумпции невиновности. И то и другое радикальным образом противоречит самой логике права, верховенству закона и демократии, о которых так любят говорить в Великобритании и тех государствах, которые ее сейчас столь беззастенчиво и безоглядно поддерживают», — заключил он.