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Косачев назвал бессодержательным доклад Британии по делу Скрипаля
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Косачев назвал бессодержательным доклад Британии по делу Скрипаля 

Российская Газета 1 час назад
«Я попытался вникнуть в содержание этой презентации, но достаточно быстро понял, что это бессмысленная затея, потому что его там в принципе нет. В презентации отсутствует главное звено — хоть малейшее доказательство причастности России к этому преступлению», — цитирует сенатора RТ.
По его словам, все в этой презентации основано на предположениях. «Это не более чем сочинение на заданную тему, где сначала идет хронология, потом абсолютно беззастенчиво проскакивает ключевой пункт, на чем основаны обвинения в адрес России, потом идет обоснование того, что эти обвинения подтверждаются многими другими аналогичными случаями, которые тоже притянуты за уши и высосаны из пальца», — подчеркнул Косачев.
Великобритания, отметил парламентарий, настаивает на том, чтобы Россия призналась в причастности или доказала свою невиновность. «Это либо подход тоталитарного строя, либо радикальное нарушение принципов презумпции невиновности. И то и другое радикальным образом противоречит самой логике права, верховенству закона и демократии, о которых так любят говорить в Великобритании и тех государствах, которые ее сейчас столь беззастенчиво и безоглядно поддерживают», — заключил он.
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