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В Совфеде отреагировали на презентацию Британии по делу Скрипаля
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В Совфеде отреагировали на презентацию Британии по делу Скрипаля 

RT на русском 1 час назад
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал опубликованную в СМИ презентацию, которую показали представителям иностранных посольств на брифинге в дипмиссии Великобритании в Москве 22 марта. «Я попытался вникнуть в содержание этой презентации, но достаточно быстро понял, что это бессмысленная затея, потому что его там в принципе нет. В презентации отсутствует главное звено — хоть малейшее доказательство причастности России к этому преступлению. Всё основано на предположениях. Это не более чем сочинение на заданную тему, где сначала идёт хронология, потом абсолютно беззастенчиво проскакивает ключевой пункт, на чём основаны обвинения в адрес России, потом идёт обоснование того, что эти обвинения подтверждаются многими другими аналогичными случаями, которые тоже притянуты за уши и высосаны из пальца», — отметил Косачёв.
По словам сенатора, Британия «действует в традициях тоталитарного режима».
«Великобритания настаивает на том, чтобы Россия призналась в причастности либо доказала свою невиновность. Это либо подход тоталитарного строя, либо радикальное нарушение принципов презумпции невиновности. И то и другое радикальным образом противоречит самой логике права, верховенству закона и демократии, о которых так любят говорить в Великобритании и тех государствах, которые её сейчас столь беззастенчиво и безоглядно поддерживают», — заключил Косачёв.
Ранее газета «Коммерсантъ» обнародовала презентацию по делу в Солсбери, которая была показана на брифинге в британском посольстве.
В российском МИД назвали опубликованный документ «провалом Терезы Мэй».
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