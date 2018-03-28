Леонов о качестве газона на «Казань-Арене»: «В таком уж регионе мы живем»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал состояние газона на «Казань-Арене». «Поле в надлежащем состоянии. Мы полностью уверены в нем. В прошлом году мы сделали прошивку. В матче со "Спартаком" поле было ровным, мяч катился хорошо, это подтвердили и игроки. К сожалению, в очередной раз повторюсь, из-за погоды невозможно было подготовить поле с зеленой травкой. В таком уж регионе мы живем. Не нужно думать, что о поле кто-то забыл или не следил за ним. Ничего страшного, оно восстановится», — заявил Леонов «Спорт-Экспрессу». Ранее стало известно, что на «Казань-Арене» не собираются менять газон перед чемпионатом мира по футболу. Хотя после матча «Рубин» — «Спартак» его не ругал только ленивый. Не сдержался даже главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев : «Не поле, а огород». Матчи «Рубина» с «Ахматом» (7 апреля) и «Ростовом» (21 апреля) пройдут на Центральном стадионе. Казанский клуб не видит причин для грусти. В пресс-службе «Рубина» даже сделали вид, что довольны вынужденным переездом. Читайте также: Луис Адриано о поле «Казань-Арены»: «На бразильском пляже лучше!»