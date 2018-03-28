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Канте не стал отдельно выделять футболистов сборной России
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Канте не стал отдельно выделять футболистов сборной России 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте отметил сборную России как единый коллектив.
"Честно говоря, не думаю, что стоит выделять конкретных исполнителей у вашей команды. Российские игроки сильны именно как единый коллектив", — отметил футболист в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.
"Командные взаимодействия находятся на довольно высоком уровне и должны быть вашей сильной стороной. И, как я уже сказал, думаю, сборная России еще покажет себя на чемпионате мира", — добавил игрок.
Полное интервью с Канте читайте здесь.
Ранее Канте рассказал о матче с командой России.
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