Канте не стал отдельно выделять футболистов сборной России

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте отметил сборную России как единый коллектив.

"Честно говоря, не думаю, что стоит выделять конкретных исполнителей у вашей команды. Российские игроки сильны именно как единый коллектив", — отметил футболист в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.

"Командные взаимодействия находятся на довольно высоком уровне и должны быть вашей сильной стороной. И, как я уже сказал, думаю, сборная России еще покажет себя на чемпионате мира", — добавил игрок.

Полное интервью с Канте читайте здесь.

Ранее Канте рассказал о матче с командой России.