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«Юность» вместо «Трактора»: челябинцам разъяснили, что делать с билетами на чемпионат по танцам
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«Юность» вместо «Трактора»: челябинцам разъяснили, что делать с билетами на чемпионат по танцам 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Билеты, купленные на ледовую арену «Трактор», будут действовать и на новом месте проведения танцевального чемпионата мира — во дворце спорта «Юность». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
— Места на трибунах дворца спорта «Юность» будут распределены согласно ценовой категории проданных билетов, — сообщили в пресс-службе. — Свои места на секторах зрителям помогут найти волонтеры.
Схему соотношения купленных мест на «Трактор» и трибун в «Юности» обещают разместить позднее. Желающие сдать билеты могут обратиться по телефону 246-00-00 или в места продаж — городские зрелищные кассы.
Пока что на сайте чемпионата и в городских зрелищных кассах размещена информация о продаже билетов в ЛА «Трактор».
Новость дополняется.
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