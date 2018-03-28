«Юность» вместо «Трактора»: челябинцам разъяснили, что делать с билетами на чемпионат по танцам

Билеты, купленные на ледовую арену «Трактор», будут действовать и на новом месте проведения танцевального чемпионата мира — во дворце спорта «Юность». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

— Места на трибунах дворца спорта «Юность» будут распределены согласно ценовой категории проданных билетов, — сообщили в пресс-службе. — Свои места на секторах зрителям помогут найти волонтеры.

Схему соотношения купленных мест на «Трактор» и трибун в «Юности» обещают разместить позднее. Желающие сдать билеты могут обратиться по телефону 246-00-00 или в места продаж — городские зрелищные кассы.

Пока что на сайте чемпионата и в городских зрелищных кассах размещена информация о продаже билетов в ЛА «Трактор».

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