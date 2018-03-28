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Ромеро получил травму колена в матче за сборную Аргентины
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Ромеро получил травму колена в матче за сборную Аргентины 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро получил повреждение правого колена, информирует пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации. Игрок заработал травму во время товарищеского матча Испания — Аргентина (6:1). Он вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 22-й минуте на Вилли Кабальеро.
Сообщается, что проведенные исследования не выявили у Ромеро серьезных повреждений костей или связок.
В нынешнем сезоне 31-летний Ромеро провел на клубном уровне девять матчей и пропустил четыре мяча.
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