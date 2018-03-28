Ромеро получил травму колена в матче за сборную Аргентины

Сообщается, что проведенные исследования не выявили у Ромеро серьезных повреждений костей или связок.

В нынешнем сезоне 31-летний Ромеро провел на клубном уровне девять матчей и пропустил четыре мяча.

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