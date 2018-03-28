Питерских фанатов обвинили в расистских выкриках в адрес французов 

Болельщики оскорбляли чернокожих футболистов сборной Франции во время товарищеского матча с Россией, сообщает «Чемпионат».
По данным издания, об этом после окончания встречи заявил фотограф агентства Agence France-Presse, работавший на матче. По его словам, фанаты оскорбляли французов Поля Погба и Усмана Дембеле на расистской почве. Фотограф заявил, что отчетливо услышал выкрики в адрес Погба на 73-й минуте поединка, когда тот прикоснулся к мячу.
Товарищеский матч между командами России и Франции состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Россияне уступили со счетом 1:3. Единственный гол в составе хозяев забил нападающий «Краснодара» Федор Смолов. В составе французов отличились игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
В начале марта главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что расизм присутствует в России в масштабе, который не подразумевает необходимость борьбы с ним. По его словам, в России случаются «маленькие единичные ситуации», которые бывают и в любой другой стране.