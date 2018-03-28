Питерских фанатов обвинили в расистских выкриках в адрес французов

Болельщики оскорбляли чернокожих футболистов сборной Франции во время товарищеского матча с Россией, сообщает «Чемпионат».

Товарищеский матч между командами России и Франции состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Россияне уступили со счетом 1:3. Единственный гол в составе хозяев забил нападающий «Краснодара» Федор Смолов . В составе французов отличились игрок « Манчестер Юнайтед » Поль Погба и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.