СМИ: во время матча с Россией в адрес Погба и Дембеле звучали расистские выкрики

Во время товарищеского матча между национальными командами России и Франции (1:3) в адрес некоторых игроков гостей звучали расистские выкрики, сообщает Topmercato.com. По информации издания, фотограф ресурса AFP , присутствовавший на матче, после встречи заявил о том, что в адрес полузащитника французов Поля Погба и нападающего Усмана Дембеле по ходу игры с трибун звучали расистские выкрики. Как утверждает фотограф, скандирования в адрес Погба отчётливо прозвучали на 73-й минуте матча, когда игрок коснулся мяча.