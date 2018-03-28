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СМИ: во время матча с Россией в адрес Погба и Дембеле звучали расистские выкрики
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СМИ: во время матча с Россией в адрес Погба и Дембеле звучали расистские выкрики 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Во время товарищеского матча между национальными командами России и Франции (1:3) в адрес некоторых игроков гостей звучали расистские выкрики, сообщает Topmercato.com.
По информации издания, фотограф ресурса AFP, присутствовавший на матче, после встречи заявил о том, что в адрес полузащитника французов Поля Погба и нападающего Усмана Дембеле по ходу игры с трибун звучали расистские выкрики. Как утверждает фотограф, скандирования в адрес Погба отчётливо прозвучали на 73-й минуте матча, когда игрок коснулся мяча.
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