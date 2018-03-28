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Здоровенный американец надавал медведю по морде и спас пса
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Здоровенный американец надавал медведю по морде и спас пса 

Trendymen 57 минут назад
Фото: Trendymen
Черный медведь внезапно напал на мужчину в пригороде Дедхема, штат Мэн. Парень просто прогуливался с собакой и вовсе не ожидал столкновения с диким зверем.
Дастин Грей встретил медведя в подлеске, выгуливая своего 10-месячного щенка. Хищник появился неожиданно, но парень не растерялся и не испугался, а совсем наоборот принялся бить медведя ногами.
Черный медведь сбил мужчину с ног и борьба продолжилась уже в партере. Непонятно, что такого провернул Дастин, но зверь вырвался из его рук и убежал восвояси.
Щенок отправился в ветеринарную клинику с тяжелыми ранениями. Молодой человек отделался царапинами.
Черный медведь (барибал) довольно распространенный вид в Северной Америке. Он опасен и агрессивен, может нападать на людей. Вес взрослого самца обычно достигает 360 килограммов — Дастину невероятно повезло выйти из драки целым и невредимым.
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