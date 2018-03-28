Здоровенный американец надавал медведю по морде и спас пса

Черный медведь внезапно напал на мужчину в пригороде Дедхема, штат Мэн. Парень просто прогуливался с собакой и вовсе не ожидал столкновения с диким зверем.

Дастин Грей встретил медведя в подлеске, выгуливая своего 10-месячного щенка. Хищник появился неожиданно, но парень не растерялся и не испугался, а совсем наоборот принялся бить медведя ногами.

Черный медведь сбил мужчину с ног и борьба продолжилась уже в партере. Непонятно, что такого провернул Дастин, но зверь вырвался из его рук и убежал восвояси.

Щенок отправился в ветеринарную клинику с тяжелыми ранениями. Молодой человек отделался царапинами.

Черный медведь (барибал) довольно распространенный вид в Северной Америке. Он опасен и агрессивен, может нападать на людей. Вес взрослого самца обычно достигает 360 килограммов — Дастину невероятно повезло выйти из драки целым и невредимым.