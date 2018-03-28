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Yamaha показала электромотоцикл для триала TY-E
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Yamaha показала электромотоцикл для триала TY-E 

Motonews.ru 48 минут назад
Фото: Motonews.ru
На автомотосалоне в Токио японская Yamaha Motor презентовала новинку — мотоцикл для триала TY-E с электрической силовой установкой.
Это первый эксперимент производителя с электротягой в данном мотосегменте. Новый мотоцикл может похвастаться механическим сцеплением и карбоновой рамой. Благодаря последней аппарат на электротяге получился даже легче, чем его аналоги с двигателем внутреннего сгорания — вес TY-E немногим менее 70 кг.
Как отмечают в «Ямахе», в списке особенностей этого мотоцикла: компактный и одновременно производительный двигатель; новая технология настройки двигателя, которая позволяет пилоту лучше контролировать мотор на любых оборотах; новый компактный аккумулятор; корпус CFRP — один из самых легких корпусов для такой техники, вместе с тем сохраняющий оптимальную жесткость; и стильный и практичный дизайн.
В Yamaha планируют участие нового мотоцикла в кубке 2018 FIM Trial-E Cup. А в скором времени машина, вероятно, появится и в свободной продаже.
FIM Trial-E Cup — единственный чемпионат для мотоциклов с электродвигателями. Мероприятие относительно новое — первая гонка прошла в прошлом году во Франции в городе Лудр. Кубок FIM Trial-E Cup в этом году будет состоять из двух этапов — первый пройдет во Франции 14-15 июля, а второй — в Бельгии 20-21 июля. Пилотом, который будет выступать на Yamaha TY-E, станет японец Кенити Курояма.
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