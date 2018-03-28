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Воронежский «Факел» проведёт открытую тренировку
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Воронежский «Факел» проведёт открытую тренировку 

Вести Воронеж 49 минут назад
Тренировка начнётся в 16:00 28 марта на Центральном стадионе профсоюзов.
Самые преданные фанаты «Факела» сегодня соберутся на Центральном стадионе профсоюзов. Не из-за игры. Футбольный клуб проведёт там открытую тренировку в преддверии матча с курским «Авангардом». Все желающие смогут пообщаться с игроками, а ещё встретиться с тренерским штабом и руководством Факела. Начало тренировки в 16 часов. Также завтра, 29 марта, на базе в Тенистом состоится встреча руководства клуба с представителями фанатских движений, поддерживающих команду на трибунах стадионов и за их пределами. Начало встречи — в 19 часов.
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