Воронежский «Факел» проведёт открытую тренировку

Тренировка начнётся в 16:00 28 марта на Центральном стадионе профсоюзов.

Самые преданные фанаты «Факела» сегодня соберутся на Центральном стадионе профсоюзов. Не из-за игры. Футбольный клуб проведёт там открытую тренировку в преддверии матча с курским «Авангардом». Все желающие смогут пообщаться с игроками, а ещё встретиться с тренерским штабом и руководством Факела. Начало тренировки в 16 часов. Также завтра, 29 марта, на базе в Тенистом состоится встреча руководства клуба с представителями фанатских движений, поддерживающих команду на трибунах стадионов и за их пределами. Начало встречи — в 19 часов.