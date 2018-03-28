В апреле Мобильные сервисные центры ОКР будут работать в Мурманской области

В период с 27 марта по 1 апреля Мобильный сервисный центр направления «Сноуборд (горные лыжи)» будет находиться на выездном мероприятии в г. Полярные Зори (г/к «Салма», Мурманская область), с 1 по 8 апреля — в г. Мончегорск (гора «Нюдайвенч»), с 9 по 12 апреля в г. Апатиты, (с/к «Атлет») и с 12 по 14 апреля снова в г. Мончегорск (лыжная база спортивной школы).

Мобильный сервисный центр направления «Беговые лыжи» в период с 28 марта по 8 апреля будет находиться на выездном мероприятии в г. Мурманск (с/к «Долина Уюта»), с 9 по 12 апреля в г. Апатиты (с/к «Атлет») и с 12 по 14 апреля в г. Мончегорск (лыжная база спортивной школы).

Сотрудники Мобильного сервисного центра проведут ознакомительные семинары и мастер-классы для региональных спортсменов, тренеров и специалистов, а также окажут практическую помощь в подготовке спортивного инвентаря. Кроме того, все желающие смогут ознакомиться с оборудованием сервисных центров и методиками, используемыми техническими специалистами при подготовке инвентаря для членов сборных команд России.