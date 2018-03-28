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В апреле Мобильные сервисные центры ОКР будут работать в Мурманской области
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В апреле Мобильные сервисные центры ОКР будут работать в Мурманской области 

Российский стадион 45 минут назад
Фото: Российский стадион
В период с 27 марта по 1 апреля Мобильный сервисный центр направления «Сноуборд (горные лыжи)» будет находиться на выездном мероприятии в г. Полярные Зори (г/к «Салма», Мурманская область), с 1 по 8 апреля — в г. Мончегорск (гора «Нюдайвенч»), с 9 по 12 апреля в г. Апатиты, (с/к «Атлет») и с 12 по 14 апреля снова в г. Мончегорск (лыжная база спортивной школы).
Мобильный сервисный центр направления «Беговые лыжи» в период с 28 марта по 8 апреля будет находиться на выездном мероприятии в г. Мурманск (с/к «Долина Уюта»), с 9 по 12 апреля в г. Апатиты (с/к «Атлет») и с 12 по 14 апреля в г. Мончегорск (лыжная база спортивной школы).
Сотрудники Мобильного сервисного центра проведут ознакомительные семинары и мастер-классы для региональных спортсменов, тренеров и специалистов, а также окажут практическую помощь в подготовке спортивного инвентаря. Кроме того, все желающие смогут ознакомиться с оборудованием сервисных центров и методиками, используемыми техническими специалистами при подготовке инвентаря для членов сборных команд России.
Напомним, что Мобильные сервисные центры Олимпийского комитета России (ОКР) являются наследием зимних Олимпийских игр в Сочи. На технологической базе, полученной в рамках реализации проекта Олимпийского комитета России «Штайншлифт» при поддержке компании «Газпром», специалистами производится станочная обработка скользящей поверхности беговых лыж, горных лыж и сноубордов.
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