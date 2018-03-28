Почему «Салават» вылетел из плей-офф уже во втором раунде

Финский специалист и уфимская команда изначально казались плохой парой. Этому «Салавату» нужен другой тренер.

Год назад, в конце марта 2017-го, «Салават Юлаев» объявил о назначении Эркки Вестерлунда главным тренером уфимской команды. Это решение было принято после бесславного вылета клуба из столицы Башкирии в первом же раунде плей-офф и увольнении Игоря Захаркина . С Профессором у руля «Салават» отыграл почти два сезона, превратился в самую весёлую и нестабильную команду лиги, но вряд ли первенство в этом вопросе устраивало руководство башкирского клуба. Уфе нужен был результат, и ради этой цели в «Салават» впервые в истории был приглашён зарубежный специалист.

Эркка Вестерлунд давно снискал славу тренера, который уважает системный, рациональный, дисциплинированный хоккей. С такой философией финн добивался успеха на родине с «ХИФКом», завоёвывал медали с национальной командой, а в КХЛ его «Йокерит» с момента вступления в лигу считался главной западной силой после СКА и ЦСКА. В Уфе наверняка надеялись, что Вестерлунд сумеет привнести своё видение игры и в «Салават» и слепит из башкирской команды претендента на кубок. Вот только подручный материал у финского тренера оказался совсем не в его стиле.

С кем играть в систему?

Ещё летом, когда «Салават» завершал комплектование, возникли первые вопросы о совместимости Вестерлунда и того состава, с которым уфимцы собирались идти в сезон. Блистательное нападение во главе с Линусом Умарком, конечно, не помешало бы ни одному тренеру в мире, вот только побеждать финский наставник привык отнюдь не благодаря высочайшему уровню форвардов. Вестерлунд на протяжении всей карьеры опирался на универсальных солдат, которые помимо созидания должны уметь продуктивно отрабатывать назад. Как ни крути, но тяжело представить иностранных лидеров «Салавата», которые с удовольствием бегут помогать в оборону своим защитникам. Но и без них в уфимском клубе хватало своенравных нападающих, которые весьма неохотно выполняли черновую работу. Илья Зубов Энвер Лисин , а затем и перешедшие в «Салават» по ходу сезона Антон Бурдасов Владимир Ткачёв привыкли на льду думать только об атаке.

Хоккеисты «съели» тренера

И финский специалист воевал со своими подопечными весь сезон. В редких матчах «Салават» играл так, как этого хотел Вестерлунд, но в основном в Уфе продолжалась «болтанка», словно Игорь Захаркин, призывавший игроков получать на льду удовольствие, никуда из столицы Башкирии и не уезжал. Тренер и его хоккеисты, очевидно, просто не сошлись характерами, и когда ситуация достигла апогея, об этом напрямую высказался Захар Арзамасцев. После сокрушительных 0:5 от «Ак Барса» на домашнем льду защитник заявил: «У нас нет игры, голова забита обороной, об атаке даже не думаем». Ярчайшее доказательство того, что Вестерлунд и уфимские игроки смотрят на хоккей совсем по-разному.

Удивительно, но революции в «Салавате» после этого не случилось. Никого не уволили, ни с кем не расторгли контракт. Уфимцы, наоборот, стали потихоньку исправлять ситуацию, и к концу регулярного сезона набрали отличный ход, забравшись на вторую строчку Востока. Пускай это случилось благодаря победе в самом слабом дивизионе нынешнего чемпионата, но главное виделось в другом: Вестерлунд, кажется, нашёл компромисс со своими игроками.

Но плей-офф моментально разрушил эти иллюзии. В решающих матчах «Салават» вновь занялся самодеятельностью, а Вестерлунд стоял на тренерском мостике и наблюдал, как его команда упускает преимущество 3:0 по ходу встречи, как его игроки допускают глупейшие ошибки, как проваливаются бригады меньшинства. И ничего не мог сделать. Всё это компенсировалось только сумасшедшим уровнем нападения уфимцев, благодаря чему и был пройден «Авангард». Но во втором раунде неуправляемая башкирская машина налетела на тренерский и обученный «Трактор», который гнул свою линию до самого конца. Вестерлунд так и не смог справиться со своей разнузданной и свободолюбивой командой, ему не удалось заключить уфимский хаос в систему. В плей-офф финский наставник проиграл своему идеальному прототипу, и теперь, вероятно, его дни в Уфе сочтены.

Быков как Мессия

Очевидно, что эксперимент с незрелищным, но рациональным «Салаватом» провалился, и вряд ли в Уфе снова будут пытаться забивать гвозди микроскопом. Команде с таким подбором игроков, очевидно, нужен тренер, который бы раскрыл сильные стороны каждого, а не пытался всех подогнать под одну гребёнку.

Тренер, исповедующий атакующий хоккей, но в то же время умеющий жёстко спросить за глупые ошибки. Такой наставник существует, и руководству «Салавата» нужно сделать всё, чтобы вернуть его. Вячеслав Быков , по слухам, совсем не прочь возобновить тренерскую деятельность, и почему бы ему не сделать это на месте былой славы? Любящий и умеющий работать со звёздными игроками, Быков найдёт в Уфе благодатную почву для работы и возможность повторить с «Салаватом» успех сезона-2010/11.

Именно при Вячеславе Аркадьевиче в столице Башкирии появился термин «бразильский хоккей», но в плей-офф чемпионского сезона «Салават» предстал в высшей степени организованной командой. Гибкость и вариативность — вот чего не хватило Эркке Вестерлунду при работе с одним из лучших составов нашей лиги, и Быкову вполне по силам исправить ошибки финского коллеги.