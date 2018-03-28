Дагестанский борец Магомедрасул Идрисов отобрался на первенство Европы в Стамбуле

Дагестанский борец Магомедрасул Идрисов отобрался на первенство Европы в СтамбулеВоспитанник хасавюртовской школы вольной борьбы Магомедрасул Идрисов стал победителем международного турнира в Калининграде и тем самым квалифицировался на первенство Европы.

Турнир в самом западном городе России собрал 186 участников из 17 стран.

Идрисов выиграл соревнования в весовой категории до 61 кг. Именно в этом весе он представит Россию на первенстве Европы, которое пройдет в июне в Стамбуле. Медаль высшей пробы Идрисова стала единственной для сборной Дагестана на турнире.

Выиграть турнир мог и другой дагестанский вольник Хасанхусейн Бадрудинов , однако в финале в весовой категории до 57 кг он уступил дагестанцу Ибрагимову Ильясову, который представлял Калининград.

Еще двое дагестанских борцов Ахмед Касумов (65 кг) и Асадула Ибрагимов (125 кг) довольствовались бронзовыми медалями.