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Дагестанский борец Магомедрасул Идрисов отобрался на первенство Европы в Стамбуле
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Дагестанский борец Магомедрасул Идрисов отобрался на первенство Европы в Стамбуле 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестанский борец Магомедрасул Идрисов отобрался на первенство Европы в СтамбулеВоспитанник хасавюртовской школы вольной борьбы Магомедрасул Идрисов стал победителем международного турнира в Калининграде и тем самым квалифицировался на первенство Европы.
Турнир в самом западном городе России собрал 186 участников из 17 стран.
Идрисов выиграл соревнования в весовой категории до 61 кг. Именно в этом весе он представит Россию на первенстве Европы, которое пройдет в июне в Стамбуле. Медаль высшей пробы Идрисова стала единственной для сборной Дагестана на турнире.
Выиграть турнир мог и другой дагестанский вольник Хасанхусейн Бадрудинов, однако в финале в весовой категории до 57 кг он уступил дагестанцу Ибрагимову Ильясову, который представлял Калининград.
Еще двое дагестанских борцов Ахмед Касумов (65 кг) и Асадула Ибрагимов (125 кг) довольствовались бронзовыми медалями.
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