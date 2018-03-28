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Британский журналист обвинил английских фанатов в трусости
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Британский журналист обвинил английских фанатов в трусости 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Reuters
Заместитель спортивного редактора издания The Sun Мартин Липтон раскритиковал английских болельщиков, которые устраивают беспорядки. Об этом сообщает «Советский спорт».
"К сожалению, есть группа болельщиков, которые позорят страну и вызывают отвращение к ней на постоянной основе. Для меня они худшее проявление британской культуры.
Они — пивные лунатики по пятничным вечерам", — цитирует Липтона Offtheball.com.
Он отметил, что такие фанаты не поедут в Россию на чемпионат мира.
"Не думаю, что кто-то из них поедет в Россию. Они трусы. Они считают себя сильными, когда их не меньше сотни. Потом они видят, что такое по-настоящему жесткие мужики, разворачиваются и убегают", — добавил журналист.
Ранее сообщалось, что более 90 английских фанатов были задержаны за беспорядки перед матчем с Голландией.
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