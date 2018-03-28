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Бывший игрок «Ньюкасла» признался, что в юности выкрикивал расистские оскорбления с трибун
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Бывший игрок «Ньюкасла» признался, что в юности выкрикивал расистские оскорбления с трибун 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший футболист «Ньюкасла» и «Портсмута» Джон Бирсфорд рассказал, что в юности позволял себе расистские выкрики во время матчей. В прошлом году он получил награду за борьбу с дискриминацией в рамках проекта «Покажи расизму красную карточку».
— В конце 70-х темнокожих футболистов в чемпионате было немного, и в их адрес я позволял себе обезьяньи ухания, расистские оскорбления и все в таком духе, — цитирует Daily Mirror Бирсфорда. — Я был частью моб-культуры. Когда я был моложе, мне никто не говорил, что правильно, что неправильно. Встреча с людьми, которые объяснили мне, насколько я был неправ, помогли мне изменить взгляды.
Бирсфорд начал профессиональную карьеру в 1983 году в «Манчестер Сити», а закончил в 2002-м в «Галифакс Таун». Пик его карьеры пришелся на середину девяностых, когда он дважды занимал с «Ньюкаслом» второе место в чемпионате Англии. В 1994 году он провел два матча за вторую сборную Англии.
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