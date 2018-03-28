Ещё
Панарин наглядно показал, чем он лучше Макдэвида — «Эдмонтон» разгромлен (видео)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Панарин наглядно показал, чем он лучше Макдэвида — «Эдмонтон» разгромлен (видео) 

SovSport.Ru 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
1. ПОБЕДА «КОЛАМБУСА»
Показательный матч мы увидели, когда «Коламбус» приехал в Эдмонтон. В этой игре встретились обладатель «Колдер Трофи»-2016 как лучший новичок лиги Артемий Панарин, а также капитан Коннор Макдэвид, у которого Тема этот титул отобрал. Ну вы помните, тогда канадец врезался в борт, сломал ключицу и пропустил полсезона.
Так вот, Макдэвид снова показал себя гениально. Он набрал 3 (1+2) очка, пробил сотню (40+61), причем 100 очков за чемпионат Коннор набрал уже во второй раз подряд. За последние 20 лет это удавалось трижды Александру Овечкину. Дважды подряд сотню выбивали Евгений Малкин и Сидни Кросби.
Ну все, «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир лиги снова взял Коннор Макдэвид. Но есть один нюанс. Его «Эдмонтон» вел в счете 3:0 к 11-й минуте, а завершил игру со счетом 3:7. Одним из тех, кто перевернул ход матча, был Панарин, набравший 2 (1+1) очка. Кстати, он стал лишь пятым россиянином, кто смог заработать 70 очков в первых трех сезонах в НХЛ — еще это Евгений Малкин, Александр Овечкин, Сергей Федоров и Сергей Макаров.
Трудовой гол Панарина — к нему отскочила шайба, и Тема с ходу отправил ее в сетку. И знаете, у «Коламбуса» есть травмы — выбыл тот же Ник Фолиньо. Но это настоящая команда, где лидер — Панарин, и «Блю Джекетс» будут играть в плей-офф. А вот «Эдмонтон» с Макдэвидом — нет, в пролете. В этом разница.
2. ДУБЛЬ ТАРАСЕНКО
Еще один командный игрок — Владимир Тарасенко. Его «Сент-Луис» попал в критическую ситуацию, выдав в феврале семиматчевую серию из поражений. Да еще и сам Тарасенко получил травму, выбыл на две встречи.
Ситуация критическая, и вот «блюзмены» начали великую акцию по вытаскиванию самих себя за косичку из болота. Шесть побед подряд!
Последняя — над крепким «Сан-Хосе» на своей площадке. На 53-й минуте Тарасенко сравнял счет в большинстве, когда получил шайбу на левом фланге и нанес меткий бросок. А потом он же отличился в овертайме, снова проявив расторопность на левом краю.
Кстати, это уже 31-й гол Тарасенко. Уже четыре года подряд он выбивает тридцаточку в НХЛ. Солидный уровень! Ну а «Сент-Луис» не просто вернулся в зону плей-офф, а поднялся на первое место в зоне «уайлд-кард». Это в первом раунде выводит не на зубодробительный «Нэшвилл», а на дебютантов из «Вегаса». Вполне себе комфортный соперник.
3. ДВА ОЧКА РАДУЛОВА
А вот «Далласу», похоже, ничего больше не надо. Их поезд ушел. Пять матчей до конца регулярного чемпионата — пять очков отставания от зоны плей-офф. Обычно такое не отыгрывается.
Но команда из Техаса сражается. Вот дома побеждена «Филадельфия», и очень здорово этот матч провел Александр Радулов. Сначала он в большинстве прицельно бросил в Бретта Ричи, и шайба от партнера залетела в ворота.
А в овертайме уже на 40-й секунде игроки «Далласа» вдвоем вывалились на одинокого голкипера. Тайлер Сегин не пожадничал и отдал пас на Радулова, который замкнул пустой угол.
Очень эффектно. А с кем еще играть «Далласу»? В гостях с «Миннесотой», с ней же дома, а потом выезд в Калифорнию — к «Сан-Хосе», «Анахайму» и «Лос-Анджелесу». Нет, ребята, с таким календарем у «Далласа» даже не один, а ноль процентов шансов. Без вариантов, мимо плей-офф.
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ  1* — Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)
Набрал 2 (2+0) очка в матче с «Сан-Хосе» (3:2 ОТ)
2** — Артемий ПАНАРИН (Коламбус)
Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Эдмонтоном» (7:3)
3*** — Александр РАДУЛОВ (Даллас)
Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Филадельфией» (3:2 ОТ)
Общий зачет по сезону*:
81 — Малкин
76 — Кучеров
72 — Овечкин
56 — Панарин
55 — Радулов
51 — Кузнецов
49 — Бобровский
44 — Дадонов, Тарасенко
38 — Василевский
32 — Бучневич
30 — Варламов
25 — Проворов
22 — Худобин
21 — Анисимов
19 — Задоров, Сергачев
16 — Наместников, Орлов
14 — Куликов, Зайцев
12 — Якупов
9 — Слепышев
8 — Антипин, Барбашев, Голдобин, Щербак
6 — Емелин
4 — Бурмистров, Сошников, Георгиев
3 — Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков
2 — Кулемин
* Первое место — 3 балла, второе место — 2 балла, третье место — 1 балл
ТАБЛО ДНЯ  Эдмонтон — Коламбус — 3:7 (3:3, 0:3, 0:1)
Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид, Каджула — Ванек, ПАНАРИН, Ванек, Дженнер, Аткинсон, Ванек, Нутиваара (ПАНАРИН)
Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 0, 11.40)
К: Панарин (1+1; +2, 0, 3, 19.27)
в Бобровский (25-22; 88,0%, 60.00)
Детройт — Питтсбург — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Крунвалль, Нильсен, Гленденинг, Хелм, Гленденинг — Кросби, Летанг (МАЛКИН)
Д: Свечников (0+0; -1, 0, 0, 10.42)
П: Малкин (0+1; 0, 0, 3, 18.25)
Сент-Луис — Сан-Хосе — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Сундквист, ТАРАСЕНКО, ТАРАСЕНКО — Э. Кейн, Павелски
СЛ: Тарасенко (2+0; 0, 0, 4, 20.07)
Барбашев (0+0; +1, 0, 0, 14.55)
Даллас — Филадельфия — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Факса, Ричи (РАДУЛОВ), РАДУЛОВ — Конечны, ПРОВОРОВ
Д: Радулов (1+1; +1, 0, 7, 23.53)
Ф: Проворов (1+0; +2, 2, 3, 22.54)
Нью-Джерси — Каролина — 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)
Заха, Палмиери, Палмиери, Нейсен — Ди Джузеппе, Фогель, Ханифин
К: Зыков (0+0; 0, 2, 1, 15.49)
Виннипег — Бостон — 5:4 бул. (1:1, 2:0, 1:3, 1:0)
Танев, Танев, Морроу, Танев, Лайне (п.бул.) — Донато, Хайнен, Пастрняк, Круг
Б: в Худобин (32-28; 87,5%, 64.29)
Нэшвилл — Миннесота — 2:1 бул. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Йоси, Террис (п.бул.) — Э. Стаал
Н: Емелин (0+0; 0, 0, 0, 13.06)
Ванкувер — Анахайм — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Ганье, Биега, Саттер, Саттер — Коглиано
В: Голдобин (0+0; 0, 0, 2, 15.47)
Оттава — Айлендерс — 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Дюшен, Карлссон, Райан — Ли, Бовилье, Нельсон, Лэдд
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: Макдэвид Эдмонтон — 102 (40+62) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй — 96 (38+58), МАЛКИН Питтсбург — 93 (42+51), Маккиннон Колорадо — 92 (38+54), Жиру Филадельфия — 92 (26+66), Копитар Лос-Анджелес — 88 (34+54)…
ОВЕЧКИН Вашингтон — 83 (45+38), КУЗНЕЦОВ Вашингтон — 75 (24+51), ПАНАРИН Коламбус — 71 (26+45), РАДУЛОВ Даллас — 67 (27+40), ТАРАСЕНКО Сент-Луис — 62 (31+31), ДАДОНОВ Флорида — 58 (24+34).
SovSport.Ru: последние новости
Как мы им проиграли?! Испания уничтожила Аргентину, забив в Мадриде 6 голов Дешам – футбольный вор. Как и Гвардиола «Ты – тупая корова!». Финнов ужаснули методы тренировок российских гимнасток
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России не учится на ошибках79
Месси бросил сборную
«Английские фанаты не поедут в Россию, они — трусы»
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение