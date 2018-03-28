Панарин наглядно показал, чем он лучше Макдэвида — «Эдмонтон» разгромлен (видео)

1. ПОБЕДА «КОЛАМБУСА»

Показательный матч мы увидели, когда «Коламбус» приехал в Эдмонтон. В этой игре встретились обладатель «Колдер Трофи»-2016 как лучший новичок лиги Артемий Панарин , а также капитан Коннор Макдэвид , у которого Тема этот титул отобрал. Ну вы помните, тогда канадец врезался в борт, сломал ключицу и пропустил полсезона.

Так вот, Макдэвид снова показал себя гениально. Он набрал 3 (1+2) очка, пробил сотню (40+61), причем 100 очков за чемпионат Коннор набрал уже во второй раз подряд. За последние 20 лет это удавалось трижды Александру Овечкину . Дважды подряд сотню выбивали Евгений Малкин и Сидни Кросби.

Сергей Макаров. Ну все, «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир лиги снова взял Коннор Макдэвид. Но есть один нюанс. Его «Эдмонтон» вел в счете 3:0 к 11-й минуте, а завершил игру со счетом 3:7. Одним из тех, кто перевернул ход матча, был Панарин, набравший 2 (1+1) очка. Кстати, он стал лишь пятым россиянином, кто смог заработать 70 очков в первых трех сезонах в НХЛ — еще это Евгений Малкин, Александр Овечкин, Сергей Федоров

Трудовой гол Панарина — к нему отскочила шайба, и Тема с ходу отправил ее в сетку. И знаете, у «Коламбуса» есть травмы — выбыл тот же Ник Фолиньо. Но это настоящая команда, где лидер — Панарин, и «Блю Джекетс» будут играть в плей-офф. А вот «Эдмонтон» с Макдэвидом — нет, в пролете. В этом разница.

Еще один командный игрок — Владимир Тарасенко. Его «Сент-Луис» попал в критическую ситуацию, выдав в феврале семиматчевую серию из поражений. Да еще и сам Тарасенко получил травму, выбыл на две встречи.

Ситуация критическая, и вот «блюзмены» начали великую акцию по вытаскиванию самих себя за косичку из болота. Шесть побед подряд!

Последняя — над крепким «Сан-Хосе» на своей площадке. На 53-й минуте Тарасенко сравнял счет в большинстве, когда получил шайбу на левом фланге и нанес меткий бросок. А потом он же отличился в овертайме, снова проявив расторопность на левом краю.

Кстати, это уже 31-й гол Тарасенко. Уже четыре года подряд он выбивает тридцаточку в НХЛ. Солидный уровень! Ну а «Сент-Луис» не просто вернулся в зону плей-офф, а поднялся на первое место в зоне «уайлд-кард». Это в первом раунде выводит не на зубодробительный «Нэшвилл», а на дебютантов из «Вегаса». Вполне себе комфортный соперник.

А вот «Далласу», похоже, ничего больше не надо. Их поезд ушел. Пять матчей до конца регулярного чемпионата — пять очков отставания от зоны плей-офф. Обычно такое не отыгрывается.

Но команда из Техаса сражается. Вот дома побеждена «Филадельфия», и очень здорово этот матч провел Александр Радулов. Сначала он в большинстве прицельно бросил в Бретта Ричи, и шайба от партнера залетела в ворота.

А в овертайме уже на 40-й секунде игроки «Далласа» вдвоем вывалились на одинокого голкипера. Тайлер Сегин не пожадничал и отдал пас на Радулова, который замкнул пустой угол.

Очень эффектно. А с кем еще играть «Далласу»? В гостях с «Миннесотой», с ней же дома, а потом выезд в Калифорнию — к «Сан-Хосе», «Анахайму» и «Лос-Анджелесу». Нет, ребята, с таким календарем у «Далласа» даже не один, а ноль процентов шансов. Без вариантов, мимо плей-офф.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ 1* — Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

Набрал 2 (2+0) очка в матче с «Сан-Хосе» (3:2 ОТ)

2** — Артемий ПАНАРИН (Коламбус)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Эдмонтоном» (7:3)

3*** — Александр РАДУЛОВ (Даллас)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Филадельфией» (3:2 ОТ)

Общий зачет по сезону*:

81 — Малкин

76 — Кучеров

72 — Овечкин

56 — Панарин

55 — Радулов

51 — Кузнецов

49 — Бобровский

44 — Дадонов, Тарасенко

38 — Василевский

32 — Бучневич

30 — Варламов

25 — Проворов

22 — Худобин

21 — Анисимов

19 — Задоров, Сергачев

16 — Наместников, Орлов

14 — Куликов, Зайцев

12 — Якупов

9 — Слепышев

8 — Антипин, Барбашев, Голдобин, Щербак

6 — Емелин

4 — Бурмистров, Сошников, Георгиев

3 — Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков

2 — Кулемин

* Первое место — 3 балла, второе место — 2 балла, третье место — 1 балл

ТАБЛО ДНЯ Эдмонтон — Коламбус — 3:7 (3:3, 0:3, 0:1)

Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид, Каджула — Ванек, ПАНАРИН, Ванек, Дженнер, Аткинсон, Ванек, Нутиваара (ПАНАРИН)

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 0, 11.40)

К: Панарин (1+1; +2, 0, 3, 19.27)

в Бобровский (25-22; 88,0%, 60.00)

Детройт — Питтсбург — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Крунвалль, Нильсен, Гленденинг, Хелм, Гленденинг — Кросби, Летанг (МАЛКИН)

Д: Свечников (0+0; -1, 0, 0, 10.42)

П: Малкин (0+1; 0, 0, 3, 18.25)

Сент-Луис — Сан-Хосе — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Сундквист, ТАРАСЕНКО, ТАРАСЕНКО — Э. Кейн, Павелски

СЛ: Тарасенко (2+0; 0, 0, 4, 20.07)

Барбашев (0+0; +1, 0, 0, 14.55)

Даллас — Филадельфия — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Факса, Ричи (РАДУЛОВ), РАДУЛОВ — Конечны, ПРОВОРОВ

Д: Радулов (1+1; +1, 0, 7, 23.53)

Ф: Проворов (1+0; +2, 2, 3, 22.54)

Нью-Джерси — Каролина — 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Заха, Палмиери, Палмиери, Нейсен — Ди Джузеппе, Фогель, Ханифин

К: Зыков (0+0; 0, 2, 1, 15.49)

Виннипег — Бостон — 5:4 бул. (1:1, 2:0, 1:3, 1:0)

Танев, Танев, Морроу, Танев, Лайне (п.бул.) — Донато, Хайнен, Пастрняк, Круг

Б: в Худобин (32-28; 87,5%, 64.29)

Нэшвилл — Миннесота — 2:1 бул. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Йоси, Террис (п.бул.) — Э. Стаал

Н: Емелин (0+0; 0, 0, 0, 13.06)

Ванкувер — Анахайм — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Ганье, Биега, Саттер, Саттер — Коглиано

В: Голдобин (0+0; 0, 0, 2, 15.47)

Оттава — Айлендерс — 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Дюшен, Карлссон, Райан — Ли, Бовилье, Нельсон, Лэдд

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: Макдэвид Эдмонтон — 102 (40+62) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй — 96 (38+58), МАЛКИН Питтсбург — 93 (42+51), Маккиннон Колорадо — 92 (38+54), Жиру Филадельфия — 92 (26+66), Копитар Лос-Анджелес — 88 (34+54)…

ОВЕЧКИН Вашингтон — 83 (45+38), КУЗНЕЦОВ Вашингтон — 75 (24+51), ПАНАРИН Коламбус — 71 (26+45), РАДУЛОВ Даллас — 67 (27+40), ТАРАСЕНКО Сент-Луис — 62 (31+31), ДАДОНОВ Флорида — 58 (24+34).