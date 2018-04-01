Сергей Сироткин — о своей первой гонке Формулы-1 и надеждах на Бахрейн

Сергей Сироткин подробно разобрал неудачный для себя старт сезона и заверил: «Уильямс» ещё станет сильнее.

Двухнедельная пауза между Гран-при Австралии и этапом в Бахрейне позволила Сергею Сироткину ненадолго приехать в Москву, встретиться с журналистами и поделиться впечатлениями от дебюта в Формуле-1. Гонка в Мельбурне для россиянина из программы SMP Racing сложилась, увы, неудачно — уже на пятом круге пилот вынужден был сойти с дистанции из-за того, что в воздуховод забился пластиковый пакет, вызвавший возгорание в корпусе машины. После скомканных из-за погоды тестов, а также небольшой пройденной в Австралии дистанции инженерам «Уильямса» потребуется больше времени для изучения своей новой машины.

Об этом и об ожиданиях от следующей гонки Сергей честно и подробно рассказал на встрече с российской прессой.

— Сход в Австралии — самое большое разочарование уик-энда? — Да, не удалось финишировать, но если честно, меня больше расстраивает нехватка темпа; то, что нам не всё удалось сделать; то, что в целом мы находились не там, где должны были находиться; и то, что за уик-энд нам не удалось извлечь максимум информации, который могли бы. Всё это в сумме оставляет не самые приятные эмоции.

Гонка прошла так, как прошла, и результат в данном случае меня не особенно заботит — больше волнует, что мы могли проехать большой километраж, лучше понять особенности машины в различных обстоятельствах и потом использовать это как некий базис, например, для Бахрейна. Пока мы этого не получили, и по сути, кроме старта, нам опираться не на что.

— Каковы ваши ожидания в преддверии второй гонки сезона? Будет ли «Уильямс» смотреться сильнее? — Есть надежда, что в Бахрейне будет лучше. Трасса в Мельбурне оказалась гораздо труднее, чем мы себе представляли. Плюс по объективным причинам мы даже близко не смогли проехать столько кругов, чтобы быть в форме квалификации. И с моей стороны очень многое можно было улучшить — и я обязательно это сделаю в Бахрейне. Что касается именно работы с машиной, то, что мы увидели в Барселоне, нас сильно удивило и заставило задуматься. Но поскольку там были экстремальные обстоятельства, я не уверен, что это тянуло нас думать в верном направлении. В Мельбурне мы увидели, что в более нормальных условиях машина ведёт себя более традиционно — это был приятный сюрприз, и теперь мы имеем более чёткое представление в плане ожиданий от следующих трасс.

— Как вы считаете, Строллу в Мельбурне удалось реализовать потенциал машины? — Очень трудно найти пилота, который реализовал бы потенциал машины на 100%, но Строллу это удалось. Все говорили, что он с прошлого года добился прогресса, и после Мельбурна я готов подтвердить: это действительно так. То, как он проехал в квалификации, это, наверное, максимум автомобиля. — Какова теперь цель команды? Где в пелотоне искать «Уильямс»? — Если в Австралии мы были, так скажем, в конце средней группы, то теперь наша задача — закрепиться как сильный игрок этой группы. То есть стабильно заезжать во второй сегмент квалификации, бороться за третий и за очки. Конечно, в Мельбурне не было похоже, что мы к этому близки, но в Австралии мы столкнулись с некоторыми сюрпризами, а в Бахрейне всё должно пойти так, как мы изначально планировали.

Мы не смогли реализовать потенциал машины. Гонка в Австралии отразила расстановку сил в тех конкретных обстоятельствах. Если мы проанализируем каждую конкретную сессию и сведём её в единую аналитику с корректировками на топливо и другие условия, то мы получим гораздо более перспективную картину. Я надеюсь, в Бахрейне мы чётко проведём уик-энд от первой сессии до последней и увидим то, что у нас получается по расчётам.

— В связи с тем, что тесты были во многом испорчены погодой, а в Австралии не удалось проехать достаточно кругов, была ли как-то изменена программа развития машины? — На программу развития сильно повлияла Барселона — условия, которые были там, экстремально отличались от того, что мы увидели в Мельбурне. И от того, что мы ожидали от машины и от резины, между прочим. В Мельбурне в плане поведения машины мы обнаружили несколько приятных для себя сюрпризов. Это повлияло как и в плохую, так и в хорошую сторону. Думаю, что теперь мы можем более чётко себе представить дальнейшую работу над машиной.

— Большинство команд готовит большие пакеты обновления к старту сезона. Но возможно ли как-то обновить автомобиль уже в Бахрейне? — Сейчас мы работаем с тем пакетом, который имеется, чтобы извлечь максимум из настроек, резины и других компонентов. Но если мы говорим о том, чтобы поднять этот максимум, то нужно дождаться Барселоны и обновлений. Мы уже сейчас работаем над некоторыми областями, и сейчас пройдут два этапа подряд — при этом в Бахрейне и Китае очень разные трассы и мы сможем собрать много данных. Думаю, мы сможем сделать какие-то новые выводы и включить их в программу доработки машины.

То, что мы увидели в Мельбурне, стало для нас приятным сюрпризом. Не всё идеально, не всё так, как нам хотелось бы, но наша приоритетная задача в работе с машиной — не достижение каких-то высоких параметров, а достижение именно стабильности этих параметров. Всё сводится к тому, чтобы достигать максимума в самых разнообразных условиях. — То есть машина хорошая, просто её надо понять? — Да. Но прежде всего надо добиться того, чтобы извлекать из неё максимум.

— Сейчас, в ожидании пакета обновлений в Барселоне, у «Уильямса» есть понимание, на каких из трёх следующих трасс — в Китае, Бахрейне и Азербайджане — машина будет смотреться лучше, а на каких — хуже? — Считается, что традиционно у «Уильямса» всегда была машина, которая быстра на таких трассах, как Бахрейн или Баку. В этом году эта тенденция в чём-то сохранилась, в чём-то — изменилась. Мы пока изучаем сильные и слабые стороны, и они по разному проявляются в тех или иных обстоятельствах. Думаю, больше будет зависеть от того, как мы заставим резину работать и в какой из этих уик-эндов мы сможем больше извлечь из потенциала машины.

— Поможет ли то, что вы уже знакомы с бахрейнской трассой? — Безусловно, знание трассы в Бахрейне поможет. Гораздо проще, когда ты знаешь место — и я его неплохо знаю. Не могу сказать, что это имеет ключевое значение, но это, конечно, поможет.