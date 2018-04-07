Сироткин: с моей трибуны в Сочи можно увидеть и старт, и борьбу к 1-му повороту

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин прокомментировал известие, что трибуна Т1 «Сочи Автодрома» теперь официально названа его именем.

«Мне кажется, моя трибуна — оптимальное место: с неё можно увидеть и старт, и борьбу далее к первому повороту. Кроме того, вы захватываете и финиш, и подиум. Также видно часть секции напротив: медленной, техничной связки. Ну и не исключаю, что мы с командой подготовим какие-нибудь сувениры для выбравших эту трибун, посмотрим!» — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.