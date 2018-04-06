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Сироткин считает, что «Уильямсу» по силам попасть во второй сегмент квалификации
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Сироткин считает, что «Уильямсу» по силам попасть во второй сегмент квалификации 

Чемпионат.com 55 минут назад
Фото: F1News.ru
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Бахрейна, оценив шансы команды попасть во второй сегмент квалификации.
«Это были довольно хорошие сессии. Мы собрали много информации, узнали много хороших вещей. С прицелом на завтра использовали разные типы шин, так что тренировки были продуктивными. Было то, что нужно: чёткие, приятные серии кругов. Мы сможем использовать это далее в ходе сезона. Не могу сказать, что я очень удивлён своей позицией в протоколе. На первой попытке у меня был самый жёсткий тип шин, так что фактически я имел лишь один быстрый круг на шинах для квалификации. По сравнению с Лэнсом я был немного на другой тактике, с меньшим упором на скорость. Я недалеко от того, что мы ожидали. Сейчас мы работали не только ради скорости, но и ради сбора информации. Любой пилот в паддоке скажет вам, что завтра будет новый день, что они прибавят. Но нам реально есть над чем поработать, чтобы собрать всё воедино. Можно серьёзно прибавить, но не хочу врать и обещать слишком многого. Попадание в Q2? Борьба очень плотная, важно сделать всё оптимально. При идеальной работе можно подняться ещё выше, но при ошибках оказаться ниже», — передаёт слова Сироткина корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
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