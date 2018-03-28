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Луонго, Жиру и Стэмкос входят в число претендентов на «Билл Мастертон Трофи»
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Луонго, Жиру и Стэмкос входят в число претендентов на «Билл Мастертон Трофи» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Опубликован расширенный список претендентов на «Билл Мастертон Трофи». В него, в частности, вошли вратарь «Флориды» Роберто Луонго, форвард «Филадельфии» Клод Жиру и форвард «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос. На данный момент оглашены кандидаты от 29 клубов НХЛ из 31. Полный список доступен на официальном сайте НХЛ.
В шорт-лист войдут три кандидата, а победитель будет назван на торжественной церемонии вручения наград, которая пройдет в Лас-Вегасе в июне.
"Билл Мастертон Трофи" вручается за «высокое спортивное мастерство и верность хоккею». В прошлом году приз завоевал Крэйг Андерсон из «Оттавы».
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