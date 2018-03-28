Ещё
Гризманн: к сожалению, иногда мы слышим расистские выкрики, это раздражает
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гризманн: к сожалению, иногда мы слышим расистские выкрики, это раздражает 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о своей роли посла от министерства спорта страны в кампании по борьбе с расизмом.
«Борьба с дискриминацией во всех её формах — хорошая идея. Я хотел показать своим примером, что так считают люди всех возрастов. Моя задача — помочь. К сожалению, время от времени мы слышим расистские выкрики, и это раздражает. В молодёжные команды приезжают иностранцы, и мы должны сделать всё, чтобы они чувствовали себя хорошо и без проблем адаптировались», — цитирует Гризманна Parismatch.com.
Чемпионат.com: последние новости
СМИ: во время матча с Россией в адрес Погба и Дембеле звучали расистские выкрики Испания — Аргентина — 6:1. 27 марта 2018 года. Обзор матча Обзор прессы: Россия проиграла Франции, расизм на «Крестовском»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России не учится на ошибках79
Месси бросил сборную
«Английские фанаты не поедут в Россию, они — трусы»
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение