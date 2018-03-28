Гризманн: к сожалению, иногда мы слышим расистские выкрики, это раздражает

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о своей роли посла от министерства спорта страны в кампании по борьбе с расизмом.

«Борьба с дискриминацией во всех её формах — хорошая идея. Я хотел показать своим примером, что так считают люди всех возрастов. Моя задача — помочь. К сожалению, время от времени мы слышим расистские выкрики, и это раздражает. В молодёжные команды приезжают иностранцы, и мы должны сделать всё, чтобы они чувствовали себя хорошо и без проблем адаптировались», — цитирует Гризманна Parismatch.com.