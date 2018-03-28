Анфиса Резцова: Готова бесплатно помочь нашей сборной в качестве консультанта

«Кто бы ни выиграл предстоящие выборы, на мой взгляд, в первую очередь необходимо изменить психологическую обстановку в обеих сборных. Вспомнить про честные критерии отбора, честное формирование составов команд на этапы Кубка мира, честные отношения тренеров со спортсменами.

Также я выступаю за то, чтобы со следующего сезона у нас была единая команда. Все должны быть в равных условиях и тренироваться по единому плану-календарю, при этом нужно сохранить индивидуальный подход к каждому спортсмену. Это мировая практика. Лидер нашей сборной Антон Шипулин , занимаясь отдельно от команды, с каждым годом регрессирует.

Важно отказаться и от тренерских рокировок в женской сборной. Надо дать специалистам возможность внимательно изучить спортсменов, притереться друг к другу.

В конце концов я также готова бесплатно помочь нашей сборной в качестве консультанта. Приехать на предсезонные сборы, поработать над техникой. Также я бы могла проводить индивидуальные беседы с девушками. В женском спорте особая психология, которую мужчине прочувствовать не так просто.