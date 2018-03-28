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Проигрывать обидно: таджикские футболисты подрались с филиппинскими на поле
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Проигрывать обидно: таджикские футболисты подрались с филиппинскими на поле 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: Россия для всех
ДУШАНБЕ, 28 мар — РИА Новости. Игроки сборной Таджикистана уступили в отборочном матче Кубка Азии команде Филиппин, после чего устроили драку с соперниками прямо на поле, сообщает Sputnik Таджикистан.
Решающая встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу Филиппин. Подопечным Хакима Фузайлова нужна была только победа. Таким образом, таджикская команда провалила отборочный турнир Кубка Азии-2019 в квартете «F» и выбыла из дальнейшей борьбы.
Раздосадованные игроки сборной Таджикистана устроили драку с филиппинцам. Под конец матча игроки пошли в рукопашную прямо на поле. Драка продолжалась несколько минут — судье удалось усмирить игроков, показав несколько красных карточек.
Футболисты Филиппин были лидерами группы и сохранили свое положение в таблице после матча с Таджикистаном.
В отборочном раунде Кубка Азии-2019 Таджикистан уже встречался с Филиппинами и тогда проиграл им дома со счетом 3:4.
После поражения и невыхода в финальную часть Кубка Азии главный тренер сборной Таджикистана Хаким Фузайлов подал в отставку
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