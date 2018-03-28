Минспорт поддерживает идею проведения летней Универсиады в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. / ТАСС /. Министерство спорта РФ выступает за проведение летней Универсиады в Свердловской области. Об этом сообщил заместитель министра спорта РФ Павел Новиков на коллегии Министерства спорта Свердловской области в Екатеринбурге.

"Мы хотим провести здесь летнюю Универсиаду. Министерство спорта РФ эту идею поддерживает, и мы вам будет всецело помогать. В ближайшее время мы поставим этот вопрос перед руководством страны, если получим согласие, то будем вместе с вами готовиться", — сказал Новиков.

Он добавил, что проведение летней Универсиады даст толчок для развития спортивной отрасли в Свердловской области.