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Минспорт поддерживает идею проведения летней Универсиады в Свердловской области
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Минспорт поддерживает идею проведения летней Универсиады в Свердловской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ выступает за проведение летней Универсиады в Свердловской области. Об этом сообщил заместитель министра спорта РФ Павел Новиков на коллегии Министерства спорта Свердловской области в Екатеринбурге.
"Мы хотим провести здесь летнюю Универсиаду. Министерство спорта РФ эту идею поддерживает, и мы вам будет всецело помогать. В ближайшее время мы поставим этот вопрос перед руководством страны, если получим согласие, то будем вместе с вами готовиться", — сказал Новиков.
Он добавил, что проведение летней Универсиады даст толчок для развития спортивной отрасли в Свердловской области.
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