Сергей Алексеев выступил на Всероссийской конференции по подготовке спортивного резерва в России

Министерстве спорта России состоялась Всероссийская отчётная конференция Федерального центра подготовки спортивного резерва. Представители Минспорта России, Федерального центра спортивной подготовки спортивного резерва, общероссийских спортивных федераций, а также руководители региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта представили ключевые показатели эффективности подготовки спортивного резерва.

Сергей Алексеев доложил об итогах совместной деятельности министерства спорта Красноярского края и Федерального центра подготовки спортивного резерва по подготовке спортивного резерва страны в нашем регионе.

«В Красноярском крае ведется активная работа по подготовке спортивного резерва. Сегодня в регионе 129 организаций, реализующих спортивную подготовку и более 63,5 тысячи занимающихся. Спортивные школы успешно работают в 58 муниципальных образованиях края, более 1900 спортсменов проходят подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, более 650 спортсменов имеют спортивные звания. Приоритетной задачей региональной политики является поддержка организаций и муниципальных образований, осуществляющих подготовку спортивного резерва. Ежегодно на эти цели выделяется свыше 179 млн рублей. Объем поддержки в бюджете 2018 года увеличен на 112 млн рублей и составляет 291 млн рублей. Кроме того, каждый год мы получаем две субсидии из федерального бюджета на сумму свыше 23 миллионов рублей», — отметил Сергей Алексеев.

С 2018 года муниципальные спортивные школы получили статус физкультурно-спортивных организаций и перешли из отрасли образования в отрасль физической культуры и спорта. Кроме того, в регионе проводятся конференции для руководителей и специалистов спортивной отрасли, в том числе обучающие семинары для тренеров. Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта реализует программы повышения квалификации, которые в 2017 году прошли 483 специалиста.

Заместитель министра спорта Российской Федерации Сергей Косилов положительно оценил результаты работы Федерального центра подготовки спортивного резерва и коллег, пожелал специалистам сохранить набранный темп роста.