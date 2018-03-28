Краснодарский край признали самым спортивным регионом страны

Краснодарский край признали лучшим регионом по развитию физкультуры и спорта, сообщает пресс-служба краевого Минспорта

Подвели итоги Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно–спортивной работы в субъектах Российской Федерации.

На звание лучшего спортивного региона претендовали 85 регионов страны. В условиях жёсткой конкуренции первое место по развитию физической культуры и спорта занял Краснодарский край. Это уже четвёртая подряд победа Кубани в подобном конкурсе.

Кубань обогнала такие сильные спортивные территории, как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область.

Такой смотр-конкурс проходит ежегодно. Учитывается уровень развития физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений, а также адаптивной физической культуры и спорта.