Депутат предложил жестко наказывать проявляющих расизм болельщиков

"Это связано не только с отношением болельщиков к афроамериканцам, темнокожим футболистам или к кому-то еще. Проблема в другом. Любое неправильное поведение болельщиков на стадионе не прекратится, пока мы не начнем наказывать. Мы рассуждаем, делаем замечания, высказываем мнения, осуждаем, но болельщики нас не слышат", — сказал Лебедев.

Он отметил, что сейчас техника позволяет вычислить нарушителей.

"Я всегда поддерживаю болельщиков и на исполкоме РФС отстаиваю их права. Но хочется сейчас к ним обратиться: прекратите и остановитесь! Любому терпению приходит конец, и, пока мы не начнем применять жесткие меры в воспитательной работе, болельщики нас не услышат.

Найти с последнего матча против Франции тех, кто ухал, отлучить их от футбола на 10 лет и наказать так, чтобы мало не показалось. Это жестко, и, скорее всего, они обидятся, но 60 тысяч остальных зрителей задумаются. Впереди чемпионат мира, где половина сборных с темным цветом кожи.

Мы хотим опозорить страну? Хотим, чтобы к русофобским выкрикам на Западе добавились собственные шаги, которые дискредитируют Россию? Нет, этого допускать нельзя", — добавил депутат.

Ранее Министр спорта Франции Лаура Фессель предложила сплотиться для борьбы с расизмом.