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Депутат предложил жестко наказывать проявляющих расизм болельщиков
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Депутат предложил жестко наказывать проявляющих расизм болельщиков 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев высказался по поводу расистских выкриков в матче сборных России и Франции, о которых рассказал фотограф французского издания. Слова чиновника приводит "Чемпионат.com".
"Это связано не только с отношением болельщиков к афроамериканцам, темнокожим футболистам или к кому-то еще. Проблема в другом. Любое неправильное поведение болельщиков на стадионе не прекратится, пока мы не начнем наказывать. Мы рассуждаем, делаем замечания, высказываем мнения, осуждаем, но болельщики нас не слышат", — сказал Лебедев.
Он отметил, что сейчас техника позволяет вычислить нарушителей.
"Я всегда поддерживаю болельщиков и на исполкоме РФС отстаиваю их права. Но хочется сейчас к ним обратиться: прекратите и остановитесь! Любому терпению приходит конец, и, пока мы не начнем применять жесткие меры в воспитательной работе, болельщики нас не услышат.
Найти с последнего матча против Франции тех, кто ухал, отлучить их от футбола на 10 лет и наказать так, чтобы мало не показалось. Это жестко, и, скорее всего, они обидятся, но 60 тысяч остальных зрителей задумаются. Впереди чемпионат мира, где половина сборных с темным цветом кожи.
Мы хотим опозорить страну? Хотим, чтобы к русофобским выкрикам на Западе добавились собственные шаги, которые дискредитируют Россию? Нет, этого допускать нельзя", — добавил депутат.
Ранее Министр спорта Франции Лаура Фессель предложила сплотиться для борьбы с расизмом.
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