Лебедев — о новом случае расизма: прекратите и остановитесь!

«Это связанно не только с отношением болельщиков к афроамериканцам, темнокожим футболистам или к кому-то ещё. Проблема в другом. Любое неправильное поведения болельщиков на стадионе не прекратится, пока мы не начнём наказывать. Мы рассуждаем, делаем замечания, высказываем мнения, осуждаем, но болельщики нас не слышат.

Я всегда поддерживаю болельщиков, и на исполкоме РФС отстаиваю их права. Но хочется сейчас к ним обратиться: прекратите и остановитесь! Во многих вещах ребята перешагивают грань. Есть принятые нормы поведения не только на стадионе, но и в жизни. У нас были наказания за расизм, но либо они были слишком мягкие, либо болельщики их не поняли. Любому терпению приходит конец, и, пока мы не начнём применять жёсткие меры по воспитательной работе, болельщики нас не услышат.