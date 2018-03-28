Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал информацию о расистских выкриках в адрес темнокожих футболистов сборной Франции в матче с российской национальной командой.
«Это связанно не только с отношением болельщиков к афроамериканцам, темнокожим футболистам или к кому-то ещё. Проблема в другом. Любое неправильное поведения болельщиков на стадионе не прекратится, пока мы не начнём наказывать. Мы рассуждаем, делаем замечания, высказываем мнения, осуждаем, но болельщики нас не слышат.
Я всегда поддерживаю болельщиков, и на исполкоме РФС отстаиваю их права. Но хочется сейчас к ним обратиться: прекратите и остановитесь! Во многих вещах ребята перешагивают грань. Есть принятые нормы поведения не только на стадионе, но и в жизни. У нас были наказания за расизм, но либо они были слишком мягкие, либо болельщики их не поняли. Любому терпению приходит конец, и, пока мы не начнём применять жёсткие меры по воспитательной работе, болельщики нас не услышат.
Сейчас техника позволяет вычислить тех, кто это делал. У нас есть камеры слежения, номера билетов и видеозаписи. Можно найти конкретных людей, которые это делают. Найти с последнего матча против Франции тех, кто ухал, отлучить их от футбола на 10 лет и наказать так, чтобы мало не показалось. Это жёстко, и, скорее всего, они обидятся, но 60 тысяч остальных зрителей задумаются. Впереди чемпионат мира, где половина сборных с тёмным цветом кожи. Мы хотим опозорить страну? Хотим, чтобы к русофобским выкрикам на западе добавились собственные шаги, которые дискредитируют Россию? Нет, этого допускать нельзя. После таких матчей, как Россия — Франция, просто наказать будет мало. Тут речь идёт о престиже страны», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.