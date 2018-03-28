Курсанты Военной академии связи им. С. М. Буденного приняли участие в петербургском форуме разработчиков-программистов

Вуз был представлены на нем двумя командами: «Undefined behavior» пробовала свои силы в направлении «Интернет-вещи и дополненная реальность», а «Connection» — «Искусственный интеллект».

В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича прошел третий Хакатон Bonch HackDay (Хакатон (англ. hackathon, от hack (см. хакер) и marathon — марафон) — форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы. Сегодня хакатоны уже не относятся к хакерству, это просто марафоны программирования. Обычно хакатоны длятся от одного дня до недели. В нынешнем приняли участие 21 команда из различных вузов Северо-Запада России (СПбГУТ, Иннополис, ЛЭТИ, ИТМО и др.).

Курсанты Военной академии связи имени С. М. Буденного были представлены на хакатоне двумя командами: «Undefined behavior» пробовала свои силы в направлении «Интернет-вещи и дополненная реальность», а «Connection» — «Искусственный интеллект».

Участникам предлагалось придумать идею своего проекта и реализовать ее за 48 часов. Команда «Connection» предложила голосового помощника, который по описанию проблемы классифицирует ее и предлагает пути решения, а команда «Undefined behavior» — систему помощи движению кораблей «Умный буй».

Команды из академии успешно справились с испытанием и достойно представили свои проекты, заинтересовав своими идеями жюри и других участников. В результате соревнований команда «Undefined behavior», уже имевшая опыт участия в мероприятиях подобного рода, проявила себя максимально эффективно и заняла второе место в общекомандном зачете. Вторая команда, по сути дебютант хакатона, старалась не отставать от старших товарищей и удержалась в десятке лидеров.