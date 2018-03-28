Гиггз запретил Бэйлу играть в гольф и посоветовал отказаться от спорткаров

Новый главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз ввел ряд запретов после вступления в должность, сообщает BBC. Специалист запретил игрокам в свободное время заниматься физическими нагрузками, в частности, внеся в список запретов гольф. В первую очередь это решение может коснуться лидера атак сборной Гарета Бэйла . Форвард "Реала" — большой фанат гольфа и даже устроил на заднем дворе поле для игры.

По мнению Гиггза, это увлечение представляет серьезную опасность для здоровья игрока.

Также отмечается, что Гиггз посоветовал Бэйлу отказаться от поездок на дорогих спорткарах и пересесть на Range Rover с индивидуальным сиденьем. Сам Гиггз в бытность футболистом одно время испытывал проблемы с подколенным сухожилием. По его словам, причиной этому была его любовь к дорогим спорткарам. Из-за различной жесткости педалей сцепления на разных спортивных автомобилях он испытывал проблемы с левой ногой.