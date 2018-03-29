Бывший защитник «Реала» Карлос не считает Бразилию основным фаворитом ЧМ-2018

Бывший защитник сборной Бразилии и мадридского "Реала" Роберто Карлос не считает национальную команду Бразилии фаворитом предстоящего чемпионата мира, который пройдет в России. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Германия, Испания и Франция​ — вот основные фавориты чемпионата мира-2018, а не Бразилия.

Раньше, когда Бразилия играла с какой-либо сборной, то все задавали только один вопрос, имеет ли соперник хоть малейший шанс. Сегодня же вопрос ставится по-другому — есть ли у нас шанс выиграть. Чувствуете разницу?" — цитирует Карлоса France Football.

Ранее полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте считает, что его команда входит в число явных фаворитов ЧМ-2018.