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Бывший защитник «Реала» Карлос не считает Бразилию основным фаворитом ЧМ-2018
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Бывший защитник «Реала» Карлос не считает Бразилию основным фаворитом ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший защитник сборной Бразилии и мадридского "Реала" Роберто Карлос не считает национальную команду Бразилии фаворитом предстоящего чемпионата мира, который пройдет в России. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Германия, Испания и Франция​ — вот основные фавориты чемпионата мира-2018, а не Бразилия.
Раньше, когда Бразилия играла с какой-либо сборной, то все задавали только один вопрос, имеет ли соперник хоть малейший шанс. Сегодня же вопрос ставится по-другому — есть ли у нас шанс выиграть. Чувствуете разницу?" — цитирует Карлоса France Football.
Ранее полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте считает, что его команда входит в число явных фаворитов ЧМ-2018.
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