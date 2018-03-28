В Кожухово сыграли в «Что? Где? Когда»

В школе № 2031 учителя и воспитанники приняли участие во второй игре «Что? Где? Когда?».

Обстановка была максимально приближена к телеигре — письма с заданиями, волчок, видеовопросы. Также был черный ящик, который выносила девушка в белых перчатках. И, безусловно, не обошлось без голоса ведущего, задававшего вопросы. Организовали это увлекательное мероприятие педагоги естественно-научного методического объединения. От команды учителей поступали каверзные вопросы, которые касались физики, химии, биологии. Кстати, они были как серьезными, так и с юмором.

Команда старшеклассников, в свою очередь, показала хорошие знания предметов. Но были и такие задания, на которые ребята отвечали, полагаясь на свою интуицию.

Выиграли учителя со счетом 3:6. В это раз они взяли реванш. Статуэтка совы перешла к команде педагогов.

Отметим, что прошлая игра закончилась победой учеников со счетом 6:4. Как обещали организаторы, серия игр продолжится.