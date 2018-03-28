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Галину Боб осудили за пиар на кемеровской трагедии
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Галину Боб осудили за пиар на кемеровской трагедии 

WomanHit.ru 56 минут назад
Фото: WomanHit.ru
День назад на личной странице звезды «Деффчонок» Галины Боб в «Инстаграме» появилась неоднозначная публикация. На черно-белом видео со слезами на глазах артистка зачитала стих от лица юных и маленьких жертв пожара в торговом центре Кемерово.
Однако в комментариях к ролику многие пользователи Сети выразили свое негодование по поводу попыток знаменитостей пропиарить себя благодаря чужой трагедии. Спустя некоторое время, ознакомившись с подобной критикой, актриса выложила несколько видеообращений в сторис, где опровергла эти суждения, пристыдив недоброжелателей за «бездушность» и «злобу».
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