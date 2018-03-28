Британское издание поставило Россию на 24-е место в рейтинге всех участников ЧМ-2018

По мнению издания, главным фаворитом мундиаля является сборная Германии, действующий обладатель трофея. Второе место в рейтинге заняла Испания, побеждавшая на чемпионате мира–2010 в ЮАР. Замкнула первую тройку Бразилия, пятикратный чемпион мира.

Сборная России заняла лишь 24-е место из 32. Её соперники по групповому этапе заняли следующие места: Уругвай — 7-е, Египет — 14-е, Саудовская Аравия — 32-е.

"Сборная России была на пике, когда достигла полуфинала чемпионата Европы–2008. После этого начался регресс. После неудачи на Евро-2016 они не вышли из группы на Кубке конфедераций в прошлом году, обыграв Новую Зеландию и уступив Португалии и Мексике.