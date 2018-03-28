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В Англии ставят Россию на 24-е место в рейтинге участников ЧМ-2018
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В Англии ставят Россию на 24-е место в рейтинге участников ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Британское издание Daily Mirror опубликовало рейтинг сборных-участниц чемпионата мира-2018. Сформирован он был на вероятности выхода в следующую стадию турнира и возможности его выиграть, исходя из последних выступлений и истории выступления команд на крупных турнирах.
Главным фаворитом турнира назван действующий чемпион мира — сборная Германии. Второе место заняли победители ЧМ-2010 испанцы. Тройку замкнули пятикратные чемпионы мира сборная Бразилии, которая первой прошла квалификацию на ЧМ-2018.
Хозяйка турнира сборная России стала в рейтинге лишь 24-й.
"Сборная России была на пике, когда дошла до полуфинала Евро-2008. После этого начался регресс. После унылой кампании на Евро-2016 россияне не вышли из группы на Кубке конфедераций прошлым летом, обыграв Новую Зеландию, но уступив Португалии и Мексике.
Тренер Станислав Черчесов предпочитает схему 3-5-2, с тремя центральными защитниками, чтобы получить максимальную отдачу от быстрых форвардов Федора Смолова и Александра Кокорина. Полузащитник ЦСКА Александр Головин — лучший игрок команды, но Уругвай и Египет, конечно, не будут бояться их, несмотря на то, что они хозяева", — говорится в описании сборной от Daily Mirror. Стоит отметить, что Александр Кокорин, скорее всего, не сыграет на ЧМ-2018 из-за травмы крестообразных связок.
Соперники сборной России по группе — Уругвай, Египет и Саудовская Аравия — заняли соответственно 7-е, 14-е и 32-е место.
Полностью рейтинг доступен на портале Daily Mirror.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
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