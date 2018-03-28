В Англии ставят Россию на 24-е место в рейтинге участников ЧМ-2018

Британское издание Daily Mirror опубликовало рейтинг сборных-участниц чемпионата мира-2018. Сформирован он был на вероятности выхода в следующую стадию турнира и возможности его выиграть, исходя из последних выступлений и истории выступления команд на крупных турнирах.

Главным фаворитом турнира назван действующий чемпион мира — сборная Германии. Второе место заняли победители ЧМ-2010 испанцы. Тройку замкнули пятикратные чемпионы мира сборная Бразилии, которая первой прошла квалификацию на ЧМ-2018.

Хозяйка турнира сборная России стала в рейтинге лишь 24-й.

"Сборная России была на пике, когда дошла до полуфинала Евро-2008. После этого начался регресс. После унылой кампании на Евро-2016 россияне не вышли из группы на Кубке конфедераций прошлым летом, обыграв Новую Зеландию, но уступив Португалии и Мексике.

Соперники сборной России по группе — Уругвай, Египет и Саудовская Аравия — заняли соответственно 7-е, 14-е и 32-е место.

Полностью рейтинг доступен на портале Daily Mirror.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.